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  • 03.06, 04:30
    Гуцериев рассказал НТВ о своих стихах и российской экономике. Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гуцериев рассказал НТВ о своих стихах и российской экономике

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    Гуцериев рассказал НТВ о своих стихах и российской экономике

    Гуцериев рассказал НТВ о своих стихах и российской экономике

      В суете Петербургского международного экономического форума сегодня нашлось и несколько минут для поэзии. О ней говорил бизнесмен Михаил Гуцериев.

      Михаил Гуцериев — автор стихов более чем к 120 песням российской эстрады, а по совместительству владелец компании «Русснефть», «Бин-банка», московского отеля «Националь», строительной компании «Интеко», сетей электроники «М.Видео» и «Эльдорадо». О стихах бизнесмена спросила Ирада Зейналова.

      Михаил Гуцериев, основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар»: «Это всегда со мной, это живет со мной с моей юности, с моей молодости».

      Также предприниматель признался, что не берет с артистов деньги за написанные им тексты песен.

      Говоря уже о прозаических вещах, Гуцериев сказал: лично на его взгляд, это плохо, что доля частного бизнеса сжимается, особенно в нефтяной отрасли, а влияние государства увеличивается.

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