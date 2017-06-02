Гуцериев рассказал НТВ о своих стихах и российской экономике

В суете Петербургского международного экономического форума сегодня нашлось и несколько минут для поэзии. О ней говорил бизнесмен Михаил Гуцериев.

Михаил Гуцериев — автор стихов более чем к 120 песням российской эстрады, а по совместительству владелец компании «Русснефть», «Бин-банка», московского отеля «Националь», строительной компании «Интеко», сетей электроники «М.Видео» и «Эльдорадо». О стихах бизнесмена спросила Ирада Зейналова.



Михаил Гуцериев, основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар»: «Это всегда со мной, это живет со мной с моей юности, с моей молодости».



Также предприниматель признался, что не берет с артистов деньги за написанные им тексты песен.



Говоря уже о прозаических вещах, Гуцериев сказал: лично на его взгляд, это плохо, что доля частного бизнеса сжимается, особенно в нефтяной отрасли, а влияние государства увеличивается.

