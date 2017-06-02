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  • 03.06, 04:31

    Гвинея, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша избраны в СБ ООН

    4 комментария

    Гвинея, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша избраны в СБ ООН

    Гвинея, <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша избраны в СБ ООН

    В ООН определили пять новых членов Совбеза на 2018–2019 годы.

    Решено, что в СБ ООН со следующего года войдут Гвинея, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша. Во время голосования в Генассамблее ООН эти страны заручились поддержкой двух третей членов организации. Так, Кот-д’Ивуар поддержали 189 делегаций, Кувейт — 188, Гвинею — 185, Польшу — 190, а Перу — 186.

    С 1 января 2018 года эти страны займут места Египта, Сенегала, Японии, Уругвая и Украины. До конца следующего года членами СБ ООН будут оставаться Боливия, Казахстан, Швеция и Эфиопия.

    Кроме того, в 2018 году место в Совбезе получит Голландия. Ранее поделить с Нидерландами свой двухлетний срок членства в СБ ООН согласилась Италия, передает ТАСС.

    Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных членов — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, и 10 временных. Их состав каждый год обновляется наполовину.

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