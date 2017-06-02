Глава «Аэрофлота»: МС-21 создаст конкуренцию Boeing и Airbus

«Аэрофлот» рассчитывает получить первый лайнер
MC-21 в 2019 году, сообщил НТВ на форуме в Петербурге глава авиакомпании Виталий Савельев.
В прошедшее воскресенье этот среднемагистральный российский самолёт совершил свой премьерный полёт. Савельев добавил, что уже есть предварительная договорённость на поставки этих лайнеров.
Виталий Савельев: «Мы готовы взять 50 машин этого класса. И мы считаем, что по тем заявленным характеристикам, которые мы видим, это уникальная машина, она реально создаст конкуренцию Boeing и Airbus. Мы уже имеем тренажер на MC-21, хотя машина ещё только-только взлетела. В 2019 году мы должны получить первую машину, и мы надеемся до 2023 года укомплектоваться в зависимости от того, как они будут их производить».
Ожидается, что к 2023 году самолеты Sukhoi Superjet и MC-21 будут составлять 40% авиапарка перевозчика, но полностью переходить на отечественные лайнеры «Аэрофлот» не планирует.
Виталий Савельев: «Мы готовы взять 50 машин этого класса. И мы считаем, что по тем заявленным характеристикам, которые мы видим, это уникальная машина, она реально создаст конкуренцию Boeing и Airbus. Мы уже имеем тренажер на MC-21, хотя машина ещё только-только взлетела. В 2019 году мы должны получить первую машину, и мы надеемся до 2023 года укомплектоваться в зависимости от того, как они будут их производить».
Ожидается, что к 2023 году самолеты Sukhoi Superjet и MC-21 будут составлять 40% авиапарка перевозчика, но полностью переходить на отечественные лайнеры «Аэрофлот» не планирует.
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