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  • 03.06, 04:30

    МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

    2 комментария

    МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

    МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

    В ночные и утренние часы 3 и 4 июня местами по территории Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов, сообщили в МЧС.

    Специалисты службы МЧС рекомендовали жителям Московской области принять меры по защите сельскохозяйственных культур.

    Также сегодня подмосковные спасатели выпустили экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом. Сообщается, что в пригороде столицы усилится ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил молиться в связи с непростой ситуацией с урожаем в регионе, которая сложилась из-за плохой погоды.

    Заморозки, грозы, град, мокрый снег и сильный ветер до 22 метров в секунду ожидаются в пятницу и субботу еще в девяти регионах Центральной России: в Ивановской, Ярославской, Калужской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Тверской, Тамбовской и Костромской областях.

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