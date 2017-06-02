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  • 03.06, 04:31

    Захарова обвинила западные СМИ в «информационном холокосте»

    4 комментария

    Захарова обвинила западные СМИ в «информационном холокосте»

    Захарова обвинила западные СМИ в «информационном холокосте»

    Мария Захарова заявила, что западные СМИ раздувают антироссийскую истерию.

    Официальный представитель МИД РФ заявила, что западная пресса «оголтело и совершенно бездумно» пугает Россией. Сложившуюся ситуацию Захарова даже назвала «информационным холокостом».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы читали в учебниках о конце 30-х годов, Европе, Польше. Нам казалось невероятным, когда один народ обвиняется практически во всех бедах. Как так могло быть, что люди в один момент просто оглохли и поверили в то, что им на тот момент предлагали в качестве истины. Это привело ко Второй мировой войне, к холокосту. Не кажется ли вам, что то, что мы переживаем сегодня в отношении, в частности, России, несколько напоминает информационный холокост, когда без фактов, оголтело, совершенно бездумно пугают Россией по поводу или без повода?»

    При этом Захарова, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подчеркнула, что Россия не собирается участвовать в этой информационной войне и не будет создавать своего «дезинформационного арсенала», передает ТАСС.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вопрос не в том, кто выиграет эту войну. Символична параллель с ядерным оружием. Ядерную войну невозможно выиграть априори. В эту информационную войну выиграть невозможно, потому что жертвами становятся обычные люди».

    Ранее сегодня Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что звучащие в адрес России обвинения во вмешательстве в выборы в США напоминают антисемитизм, и подчеркнул, что ничем хорошим такое отношение не заканчивается.

    Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.

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