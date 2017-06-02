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  • 03.06, 04:32

    Сбившему детей в Москве водителю Gelandewagen вынесли приговор

    2 комментария
    Сбившему детей в Москве водителю Gelandewagen вынесли приговор

    Сбившему детей в Москве водителю Gelandewagen вынесли приговор

    Сбившему детей в Москве водителю Gelandewagen вынесли приговор

    В Москве суд вынес приговор Александру Шарому, который в декабре сбил 8-летних сестер-близнецов на пешеходном переходе.

    Обвинение просило назначить Шарому два года ограничения свободы и лишить его прав на такой же срок. Вердикт суда оказался строже. Водитель Gelandewagen получил три года ограничения свободы, на такой же срок его лишили права на управление транспортным средством. Александр Шарый не имеет права покидать пределы Москвы. С 10 часов вечера до 6 утра он обязан находиться дома. Инспекторы могут приехать с проверкой в любое время. Если хоть бы один пункт будет нарушен, его отправят за решетку.

    Отец пострадавших девочек Игорь Гладких и обвиняемый Александр Шарый сегодня даже сидели рядом. Но за два часа, пока шло разбирательство, друг на друга они не посмотрели ни разу, сообщает сайт Вести.Ru.

    Еще до суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, виновник ДТП уже выплатил потерпевшим 3 миллиона рублей, а в последнем слове публично принес извинения родителям детей.

    Напомним, 12 декабря 2016 года беглый украинский чиновник Александр Шарый, находясь за рулем Gelandewagen, сбил двух девочек на Мосфильмовской улице. Установлено, что дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. Дети получили тяжелейшие травмы. Водитель покинул место ДТП и скрывался в течение суток, затем явился к следователям с повинной.

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