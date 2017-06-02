Губернатор Подмосковья предложил молиться из-за заморозков

Андрей Воробьёв сообщил о непростой ситуации с урожаем в Московской области.
По словам главы региона, проблемы возникли из-за похолодания и высокого уровня влажности.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Конечно, молиться. Ну а какая еще может быть страховка? Экстремально низкая температура. А что мы можем сделать? Холодно, заморозки, это чревато тем, что будет не очень хороший урожай, скажем так».
Также в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Воробьёв выразил надежду на то, что, несмотря на непростую ситуацию, все будет нормально, передает «Эхо Москвы».
Отметим, что сегодня в столичном регионе установилась прохладная погода. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом синоптики говорят, что тепло вернется в Москву и Подмосковье только к середине следующей недели.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Конечно, молиться. Ну а какая еще может быть страховка? Экстремально низкая температура. А что мы можем сделать? Холодно, заморозки, это чревато тем, что будет не очень хороший урожай, скажем так».
Также в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Воробьёв выразил надежду на то, что, несмотря на непростую ситуацию, все будет нормально, передает «Эхо Москвы».
Отметим, что сегодня в столичном регионе установилась прохладная погода. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом синоптики говорят, что тепло вернется в Москву и Подмосковье только к середине следующей недели.
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