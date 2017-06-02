Вымогатели закопали мужчину на подмосковном кладбище из-за 30 миллионов

Столичные полицейские задержали гражданина Азербайджана по подозрению в вымогательстве 30 млн рублей у мужчины в Люберецком районе Подмосковья.
Пострадавший обратился в полицию накануне, 1 июня. Он рассказал, что вместе со злоумышленниками был в одном из кафе, когда от него потребовали 1,5 млн рублей. Затем сумма была увеличена до 30 млн.
Из кафе злоумышленники отвезли мужчину на кладбище, где избили его, а потом закопали в землю. Однако осознав, что у пострадавшего нет таких денег, они выкопали мужчину и потребовали связаться с родственниками, чтобы собрать необходимую сумму.
По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, задержанный полностью изобличен в содеянном.
Из кафе злоумышленники отвезли мужчину на кладбище, где избили его, а потом закопали в землю. Однако осознав, что у пострадавшего нет таких денег, они выкопали мужчину и потребовали связаться с родственниками, чтобы собрать необходимую сумму.
По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, задержанный полностью изобличен в содеянном.
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