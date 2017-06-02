Путин о кризисе на Украине: Запад в значительной степени сам заварил эту кашу

Владимир Путин призвал Запад предпринять шаги, необходимые для урегулирования украинского кризиса.
Президент подчеркнул, что с помощью одних обвинений в адрес России украинскую проблему решить не удастся.
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы (Запад) сами эту кашу заварили, а вы в значительной степени заварили эту кашу сами, то хоть что-нибудь сделайте, чтобы закончить эту проблему. Недостаточно только все время показывать пальцем на Россию».
Также Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выразил недоумение в связи с тем, что все требования по выполнению минских соглашений обращены только к Москве. По словам президент, так ни одной проблемы решить не удастся, передает «Интерфакс».
Кроме того, Путин заявил, что введенные против России санкции не смертельны, но их надо отменять, подчеркнув при этом, что они заставили РФ «включить мозги» и заняться структурными изменениями экономики вместо торговли нефтью и газом.
подчеркивали, что связывать снятие ограничений с ходом выполнения минских соглашений абсурдно, так как Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы (Запад) сами эту кашу заварили, а вы в значительной степени заварили эту кашу сами, то хоть что-нибудь сделайте, чтобы закончить эту проблему. Недостаточно только все время показывать пальцем на Россию».
Также Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выразил недоумение в связи с тем, что все требования по выполнению минских соглашений обращены только к Москве. По словам президент, так ни одной проблемы решить не удастся, передает «Интерфакс».
Кроме того, Путин заявил, что введенные против России санкции не смертельны, но их надо отменять, подчеркнув при этом, что они заставили РФ «включить мозги» и заняться структурными изменениями экономики вместо торговли нефтью и газом.
подчеркивали, что связывать снятие ограничений с ходом выполнения минских соглашений абсурдно, так как Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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