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  • 03.06, 04:32
    Иванов сообщил о решении сократить доли фосфатов в моющих средствах. экология, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иванов сообщил о решении сократить доли фосфатов в моющих средствах

    2 комментария

    Иванов сообщил о решении сократить доли фосфатов в моющих средствах

    Иванов сообщил о решении сократить доли фосфатов в моющих средствах

      Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это не только экономика и финансы. Это еще раз подтвердило сегодняшняя встреча с участием спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова. Он пообщался с представителями компаний, которые производят моющие и чистящие средства.

      Иванов сообщил, что от главы Роспотребнадзора Анны Поповой он узнал такую информацию: все средства, которые делают на территории России, содержат 17% вредных для экологии фосфатов, а в развитых странах такие же средства и даже тех же компаний-производителей содержат 0,5% этих веществ.

      Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии: «В связи с этим, вы уж извините, если мы вас обидели, было принято оргкомитетом решение посодействовать тому, чтобы выпускаемая вами продукция наносила меньше ущерба водоемам Российской Федерации. Этот вопрос все ведомства российские согласовали, он находится на финальной стадии в Евразийской экономической комиссии. Это решение, естественно, распространится не только на Россию, но и на все страны, входящие Евразийский экономический союз».

      Иванов добавил, что новые требования должны действовать для всех компаний без исключения, даже самых маленьких, тогда не будет нечестной конкуренции.

      К новостям из Санкт-Петербурга сегодня приковано пристальное внимание мировых СМИ. Программа второго дня международного экономического форума оказалась не менее насыщенной, чем первого. В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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