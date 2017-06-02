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  • 03.06, 04:30

    Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

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    Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

    Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

    Российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Том Песке вернулись на Землю.

    Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-03» приземлилась в 147 км к юго-востоку от города Жезказган (Казахстан). На экране в ЦУПе появилась надпись: «Есть посадка!».

    На месте космонавтов встретила медицинская бригада. Всего в поисково-спасательном обеспечении приняли участие более 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8 и три самолета (Ан-12 и Ан-26).

    Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт «Европейского космического агентства» (ЕКА) Том Песке провели на МКС 197 дней. Сейчас на станции продолжают работать россиянин Фёдор Юрчихин, а также Джек Фишер и Пегги Уитсон из США.

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