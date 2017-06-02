Путин: санкции помогли России «включить мозги»

Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме высказался о санкциях, а также посоветовал США принять таблетку от истерики.
Санкции помогли РФ «включить мозги» вместо торговли нефтью и газом, подтолкнули структурные изменения экономики, заявил на сессии ПМЭФ Владимир Путин.
Также президент РФ сообщил одному из журналистов об отсутствии каких-либо договоренностей с командой Трампа об отмене санкций США против России. «Нет, никаких договоренностей не было», — ответил Путин. Российский лидер назвал бредом публикации западных СМИ о планах Трампа отменить антироссийские санкции сразу после прихода к власти.
Путин отметил, что посол РФ в США Сергей Кисляк и бывший советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн на встрече обсуждали лишь в общих словах то, как необходимо выстраивать отношения двух стран.
Владимир Путин, президент РФ: «Я посмотрел — помощника президент Трамп уволил. Его обвиняли в том, что он с кем-то там о чем-то договаривался. Конечно, те, кто занимают другую позицию, они мне не поверят, но я просто даже об этом ничего не знал — с кем они там встречались, о чем говорили. Да ни о чем не говорили. Просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения».
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Также президент РФ сообщил одному из журналистов об отсутствии каких-либо договоренностей с командой Трампа об отмене санкций США против России. «Нет, никаких договоренностей не было», — ответил Путин. Российский лидер назвал бредом публикации западных СМИ о планах Трампа отменить антироссийские санкции сразу после прихода к власти.
Путин отметил, что посол РФ в США Сергей Кисляк и бывший советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн на встрече обсуждали лишь в общих словах то, как необходимо выстраивать отношения двух стран.
Владимир Путин, президент РФ: «Я посмотрел — помощника президент Трамп уволил. Его обвиняли в том, что он с кем-то там о чем-то договаривался. Конечно, те, кто занимают другую позицию, они мне не поверят, но я просто даже об этом ничего не знал — с кем они там встречались, о чем говорили. Да ни о чем не говорили. Просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения».
Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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