Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров

Дайверы и любители подводного плавания по всему миру в эти дни обсуждают видео, снятое в Исландии.
Авторы ролика приехали на озеро, которое находится на стыке двух континентов — Северной Америки и Евразии. Этот древний водоем наполняется подземными источниками, температура в нем не превышает плюс 2–3 градусов.
Героиню ролика по имени Кики Бош студеная вода не испугала. Ни о каком костюме с подогревом она думать не стала. То, во что была одета женщина, и купальником-то не назовешь. Наградой за смелость стали потрясающие виды подводного мира. Вода в озере не только холодная, но и совершенно прозрачная — видимость достигает 300 метров.
Москвичам остается только брать пример, ведь в столице официально открылся купальный сезон, а за окном всего плюс 8 градусов. Сейчас в мегаполисе осадков нет, но днем в центре города шел снег.
Героиню ролика по имени Кики Бош студеная вода не испугала. Ни о каком костюме с подогревом она думать не стала. То, во что была одета женщина, и купальником-то не назовешь. Наградой за смелость стали потрясающие виды подводного мира. Вода в озере не только холодная, но и совершенно прозрачная — видимость достигает 300 метров.
Москвичам остается только брать пример, ведь в столице официально открылся купальный сезон, а за окном всего плюс 8 градусов. Сейчас в мегаполисе осадков нет, но днем в центре города шел снег.
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