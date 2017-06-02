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  • 03.06, 04:32
    Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров. дайвинг, Исландия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров

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    Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров

    Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров

    Колдовское озеро: в Исландии пловчиха погрузилась в ледяную воду ради красивых кадров

      Дайверы и любители подводного плавания по всему миру в эти дни обсуждают видео, снятое в Исландии.

      Авторы ролика приехали на озеро, которое находится на стыке двух континентов — Северной Америки и Евразии. Этот древний водоем наполняется подземными источниками, температура в нем не превышает плюс 2–3 градусов.

      Героиню ролика по имени Кики Бош студеная вода не испугала. Ни о каком костюме с подогревом она думать не стала. То, во что была одета женщина, и купальником-то не назовешь. Наградой за смелость стали потрясающие виды подводного мира. Вода в озере не только холодная, но и совершенно прозрачная — видимость достигает 300 метров.

      Москвичам остается только брать пример, ведь в столице официально открылся купальный сезон, а за окном всего плюс 8 градусов. Сейчас в мегаполисе осадков нет, но днем в центре города шел снег.

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