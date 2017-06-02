На ПМЭФ призвали искать «буйных реформаторов» для правительства

Дискуссия
топ-менеджеров и политиков о российской экономике на деловом завтраке в начале второго дня экономического форума в Петербурге свелась к тому, что правительству России нужны буйные реформаторы.
Второй день ПМЭФ-2017 начался с делового завтрака «Сбербанка». Крупные чиновники и топ-менеджеры говорили о том, чего нам ждать после выборов в мае 2018-го. Эта тема была заявлена как основная. Но, как утверждает корреспондент НТВ Николай Булкин, далеко не единственная.
Деловой завтрак обещал быть острым. Топ-менеджеры и политики ждут реформ. Глава Министерства финансов Антон Силуанов надежды возлагает на буйных реформаторов. Их якобы сейчас не хватает в правительстве.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов. Дадите ресурсы — будут реформы. Такой подход не может лечь в основу следующей команды. Буйных мало. Нужны люди, которые сами бы генерировали реформы и не ждали бы команд сверху».
При этом среди всех реформ на первый план топ-менеджеры и политики ставят реформу государственного управления. Это отправная точка. В системе управления страной нужно больше спрашивать с чиновников. Даже действующие министры признают: у госслужащих по сути нет прямой ответственности за результат.
Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам: «Когда мы говорим о необходимости структурных реформ, реформа управления, в первую очередь, должна подразумевать ответственность за результат. Министр экономического развития никогда в жизни не будет отвечать за состояние экономики, ни за то, что он сделал или не сделал. Если, конечно, однажды ночью он не пойдет в „Роснефть“. Но я надеюсь, что этот опыт уже всеми воспринят».
За реформу госуправления и Алексей Кудрин — глава Центра стратегических разработок. Это, по его мнению, это даст толчок и для развития экономики. Он считает: если удержать инфляцию как сейчас в пределах 4 процентов, то ставки по кредитам для населения могут стать 7, 8 процентов. Позитивно, но таких результатов можно было бы достичь и раньше. Просто за последнее десятилетие сиюминутные задачи решались за большие деньги в ущерб стратегическим задачам.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «С 2008 по 2017 годы, десять лет, средний темп роста российской экономики составляет 1 процент. Это потерянное десятилетие. В чем одна из причин? Это непроведение реформ. Одна из таких реформ — это разгосударствление, проведение приватизации. Нужно дать больше инициатив частному сектору».
Бизнесмены на такой призыв взять все в свои руки, тут же отреагировали, заявив о готовности, но для уверенности требуют сперва провести судебную реформу и снизить налоги. Итог беседы постарался подвести Герман Греф — глава «Сбербанка» и модератор делового завтрака.
Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка»: «Кудрин сказал про потерянное десятилетие с точки зрения темпов экономического роста. Всегда страшно называть десятилетие потерянным, потому что это десятилетие нашей с вами жизни. Я думаю, что в целом не одно десятилетие не заслуживает такого определения. Следующее десятилетие пока можно назвать десятилетием надежд. На экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста».
В ходе завтрака проводили голосования. И получилось, что большинство бизнесменов и политиков высказались за новые лица в правительстве и новый спрос с них. Начать реформы советуют с этого. Кастинг, можно сказать, начинается.
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Деловой завтрак обещал быть острым. Топ-менеджеры и политики ждут реформ. Глава Министерства финансов Антон Силуанов надежды возлагает на буйных реформаторов. Их якобы сейчас не хватает в правительстве.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов. Дадите ресурсы — будут реформы. Такой подход не может лечь в основу следующей команды. Буйных мало. Нужны люди, которые сами бы генерировали реформы и не ждали бы команд сверху».
При этом среди всех реформ на первый план топ-менеджеры и политики ставят реформу государственного управления. Это отправная точка. В системе управления страной нужно больше спрашивать с чиновников. Даже действующие министры признают: у госслужащих по сути нет прямой ответственности за результат.
Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам: «Когда мы говорим о необходимости структурных реформ, реформа управления, в первую очередь, должна подразумевать ответственность за результат. Министр экономического развития никогда в жизни не будет отвечать за состояние экономики, ни за то, что он сделал или не сделал. Если, конечно, однажды ночью он не пойдет в „Роснефть“. Но я надеюсь, что этот опыт уже всеми воспринят».
За реформу госуправления и Алексей Кудрин — глава Центра стратегических разработок. Это, по его мнению, это даст толчок и для развития экономики. Он считает: если удержать инфляцию как сейчас в пределах 4 процентов, то ставки по кредитам для населения могут стать 7, 8 процентов. Позитивно, но таких результатов можно было бы достичь и раньше. Просто за последнее десятилетие сиюминутные задачи решались за большие деньги в ущерб стратегическим задачам.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «С 2008 по 2017 годы, десять лет, средний темп роста российской экономики составляет 1 процент. Это потерянное десятилетие. В чем одна из причин? Это непроведение реформ. Одна из таких реформ — это разгосударствление, проведение приватизации. Нужно дать больше инициатив частному сектору».
Бизнесмены на такой призыв взять все в свои руки, тут же отреагировали, заявив о готовности, но для уверенности требуют сперва провести судебную реформу и снизить налоги. Итог беседы постарался подвести Герман Греф — глава «Сбербанка» и модератор делового завтрака.
Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка»: «Кудрин сказал про потерянное десятилетие с точки зрения темпов экономического роста. Всегда страшно называть десятилетие потерянным, потому что это десятилетие нашей с вами жизни. Я думаю, что в целом не одно десятилетие не заслуживает такого определения. Следующее десятилетие пока можно назвать десятилетием надежд. На экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста».
В ходе завтрака проводили голосования. И получилось, что большинство бизнесменов и политиков высказались за новые лица в правительстве и новый спрос с них. Начать реформы советуют с этого. Кастинг, можно сказать, начинается.
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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