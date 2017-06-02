Путин в шутку предложил свалить на Трампа вину за плохую погоду

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа о выходе Вашингтона из соглашения по климату.
Как заявил глава государства, сейчас не стоит осуждать главу Белого дома за то, что США вышли из Парижского соглашения по борьбе с неблагоприятными климатическими изменениями.
Владимир Путин, президент РФ: «Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент Обама принял соответствующие решения (по присоединению к соглашению — прим. НТВ.Ru). Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы. Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов».
По мнению российского президента, его американский коллега мог бы не выходить из Парижского соглашения по климату, а внести в него изменения.
Владимир Путин: «На мой взгляд, можно было бы и не выходить из Парижского соглашения, потому что оно носит рамочный характер. По сути, что можно было сделать? Можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этого соглашения. Но обратно ведь пленку не отвернешь. То, что сказано, уже сказано. Нужно думать, как жить дальше».
Говоря о выходе Америки из Парижского соглашения по климату, глава государства пошутил, сказав, что теперь даже плохую погоду в Москве можно «свалить» на Трампа.
Владимир Путин: «Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь — дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем».
Путин напомнил, что Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года, поэтому еще есть время договориться.
Владимир Путин: «Соглашение же даже не вступило еще в силу, оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don’t worry, be happy».
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Владимир Путин, президент РФ: «Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент Обама принял соответствующие решения (по присоединению к соглашению — прим. НТВ.Ru). Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы. Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов».
По мнению российского президента, его американский коллега мог бы не выходить из Парижского соглашения по климату, а внести в него изменения.
Владимир Путин: «На мой взгляд, можно было бы и не выходить из Парижского соглашения, потому что оно носит рамочный характер. По сути, что можно было сделать? Можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этого соглашения. Но обратно ведь пленку не отвернешь. То, что сказано, уже сказано. Нужно думать, как жить дальше».
Говоря о выходе Америки из Парижского соглашения по климату, глава государства пошутил, сказав, что теперь даже плохую погоду в Москве можно «свалить» на Трампа.
Владимир Путин: «Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь — дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем».
Путин напомнил, что Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года, поэтому еще есть время договориться.
Владимир Путин: «Соглашение же даже не вступило еще в силу, оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don’t worry, be happy».
трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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