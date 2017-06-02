Главы Татарстана и Баварии прокомментировали контракт на 10 000 000 000 долларов

На Петербургском экономическом форуме были подписаны документы о строительстве в Татарстане баварским концерном Linde нового нефтехимического комплекса по производству этилена и полимеров.

Инвестиции в проект — около 10 миллиардов долларов. Это второй по сумме контракт в истории форума (рекордный был заключен в 2013 году между «Роснефтью» и китайской CNPC). После подписания глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер Баварии Хорст Зеехофер прокомментировали журналистам заключение договора.



Позже с Миннихановым и Зеехофером встретился Владимир Путин.



Хорст Зеехофер: «Мы хотели попросить вашего разрешения заключить контракт».



Владимир Путин: «Без меня. А то потом, если что-то пойдет неправильно, скажете, что я должен компенсировать издержки».



Хорст Зеехофер: «Все пойдет правильно, это баварская фирма».



Владимир Путин: «А, ну тогда сомнений нет».