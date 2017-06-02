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  • 02.06, 16:30
    Главы Татарстана и Баварии прокомментировали контракт на 10 000 000 000 долларов. интервью, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Главы Татарстана и Баварии прокомментировали контракт на 10 000 000 000 долларов

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    Главы Татарстана и Баварии прокомментировали контракт на 10 000 000 000 долларов

    Главы Татарстана и Баварии прокомментировали контракт на 10 000 000 000 долларов

      На Петербургском экономическом форуме были подписаны документы о строительстве в Татарстане баварским концерном Linde нового нефтехимического комплекса по производству этилена и полимеров.

      Инвестиции в проект — около 10 миллиардов долларов. Это второй по сумме контракт в истории форума (рекордный был заключен в 2013 году между «Роснефтью» и китайской CNPC). После подписания глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер Баварии Хорст Зеехофер прокомментировали журналистам заключение договора.

      Позже с Миннихановым и Зеехофером встретился Владимир Путин.

      Хорст Зеехофер: «Мы хотели попросить вашего разрешения заключить контракт».

      Владимир Путин: «Без меня. А то потом, если что-то пойдет неправильно, скажете, что я должен компенсировать издержки».

      Хорст Зеехофер: «Все пойдет правильно, это баварская фирма».

      Владимир Путин: «А, ну тогда сомнений нет».

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