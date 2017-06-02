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  • 02.06, 16:31

    Подмосковное МЧС предупреждает о надвигающейся грозе с градом и ветром

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    Подмосковное МЧС предупреждает о надвигающейся грозе с градом и ветром

    Подмосковное МЧС предупреждает о надвигающейся грозе с градом и ветром

    Второй летний день заставил москвичей закутаться в шарфы и куртки, а жители Подмосковья готовятся к грозе. Из российской столицы, где сегодня прошел град, непогода направилась в область.

    Подмосковное МЧС разместило на своем сайте экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом. Сообщается, что в пригороде столицы усилится ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

    Спасатели напоминают, что непогодой могут быть повреждены линии электропередачи, широкоформатные конструкции и слабо укрепленные щиты. Также предупреждается о возможном падении деревьев. Жителей призывают в целях безопасности держать окна закрытыми, машины по возможности оставлять не на улицах, а в гаражах.

    Москва и Подмосковье 29 мая уже пережили удар стихии. Шквалистый ветер срывал крыши, валил деревья, ломал рекламные конструкции и остановки общественного транспорта. По последним данным, жертвами непогоды стали 15 человек (10 погибли в Москве, 5 — в Подмосковье), более 100 человек до сих пор остаются в больницах.

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