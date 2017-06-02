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  • 02.06, 16:31
    «Вольно!»: Путин шуткой ответил на приветствие участников ПМЭФ. Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Вольно!»: Путин шуткой ответил на приветствие участников ПМЭФ

    5 комментариев

    «Вольно!»: Путин шуткой ответил на приветствие участников ПМЭФ

    «Вольно!»: Путин шуткой ответил на приветствие участников ПМЭФ

      Президент России Владимир Путин в шутку скомандовал «Вольно!» участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

      Перед выступлением Путина на пленарном заседании его участники аплодировали стоя, приветствуя входящего в зал российского лидера. Путин на это громко командным голосом сказал: «Вольно!». Это вызвало смех в зале, после чего президент начал свое выступление, в ходе которого рассказал об успехах российской экономики и необходимости развивать новые технологии.

      Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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