«Вольно!»: Путин шуткой ответил на приветствие участников ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в шутку скомандовал «Вольно!» участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Перед выступлением Путина на пленарном заседании его участники аплодировали стоя, приветствуя входящего в зал российского лидера. Путин на это громко командным голосом сказал: «Вольно!». Это вызвало смех в зале, после чего президент начал свое выступление, в ходе которого рассказал об успехах российской экономики и необходимости развивать новые технологии.
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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