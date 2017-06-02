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  • 02.06, 16:31

    Голодец рассказала о повышении пенсионного возраста и «налоге на тунеядство»

    9 комментариев

    Голодец рассказала о повышении пенсионного возраста и «налоге на тунеядство»

    Голодец рассказала о повышении пенсионного возраста и «налоге на тунеядство»

    Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в настоящее время темы сбора с неработающих россиян и повышения пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждаются.

    По словам вице-премьера, в настоящий момент подобных инициатив в правительстве нет.

    Кроме того, Голодец выразила мнение, что сегодня накопить за 40 лет на достойную пенсию практически невозможно, передает РИА Новости.

    Ольга Голодец, вице-премьер РФ: «Сегодня накопить на протяжении сорока лет для всех людей практически невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль денег, роль капитала».

    Также Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала неоправданным и необоснованным прогноз Минэкономразвития, предполагающий почти нулевой реальный рост пенсий до 2035 года. По ее словам, согласно принятой стратегии, уже к 2030 году размер пенсий должен достичь двух с половиной прожиточных минимумов, сообщает ТАСС.

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