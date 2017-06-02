Голодец рассказала о повышении пенсионного возраста и «налоге на тунеядство»

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в настоящее время темы сбора с неработающих россиян и повышения пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждаются.
По словам вице-премьера, в настоящий момент подобных инициатив в правительстве нет.
Кроме того, Голодец выразила мнение, что сегодня накопить за 40 лет на достойную пенсию практически невозможно, передает РИА Новости.
Ольга Голодец, вице-премьер РФ: «Сегодня накопить на протяжении сорока лет для всех людей практически невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль денег, роль капитала».
Также Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала неоправданным и необоснованным прогноз Минэкономразвития, предполагающий почти нулевой реальный рост пенсий до 2035 года. По ее словам, согласно принятой стратегии, уже к 2030 году размер пенсий должен достичь двух с половиной прожиточных минимумов, сообщает ТАСС.
Кроме того, Голодец выразила мнение, что сегодня накопить за 40 лет на достойную пенсию практически невозможно, передает РИА Новости.
Ольга Голодец, вице-премьер РФ: «Сегодня накопить на протяжении сорока лет для всех людей практически невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль денег, роль капитала».
Также Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала неоправданным и необоснованным прогноз Минэкономразвития, предполагающий почти нулевой реальный рост пенсий до 2035 года. По ее словам, согласно принятой стратегии, уже к 2030 году размер пенсий должен достичь двух с половиной прожиточных минимумов, сообщает ТАСС.
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