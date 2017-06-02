Глава ВТБ: все ожидают, что Путин пойдет на выборы в 2018-м и выиграет

Андрей Костин считает, что Владимир Путин не может не пойти на выборы в 2018 году.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Владимир Путин пойдет на выборы в 2018 году и выиграет их достаточно легко в первом туре. «На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», — заявил бизнесмен на сессии ПМЭФ.
Андрей Костин, глава ВТБ: «Президент Путин, который не объявил пока о своих планах в 2018 году, но всем представляется разумным, поскольку его уровень поддержки среди российского населения реальный составляет там 70, больше процентов, то, конечно, при таком уровне поддержки любой политический лидер не может не пойти на выборы, на мой взгляд».
Костин рассказал, что президент уже поручил соответствующим ведомствам разработку программ экономического развития страны на предстоящий период. По мнению главы ВТБ, с этими программами Путин и пойдет на выборы.
Андрей Костин: «Ряд таких программ сейчас был представлен, работали эксперты, работало правительство, правительство заявило о том, что, может быть, потребуется несколько месяцев для того, чтобы упаковать это в единую программу. Возможно, сегодня господин Путин скажет о некоторых этих моментах, они затрагивают очень серьезный спектр».
Ранее Путин отказался ответить на вопрос журналистов о своем участии в президентских выборах 2018 года. А накануне президент на встрече с главами международных информационных агентств заявил, что чем позже начнется избирательная кампания, тем лучше.
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Андрей Костин, глава ВТБ: «Президент Путин, который не объявил пока о своих планах в 2018 году, но всем представляется разумным, поскольку его уровень поддержки среди российского населения реальный составляет там 70, больше процентов, то, конечно, при таком уровне поддержки любой политический лидер не может не пойти на выборы, на мой взгляд».
Костин рассказал, что президент уже поручил соответствующим ведомствам разработку программ экономического развития страны на предстоящий период. По мнению главы ВТБ, с этими программами Путин и пойдет на выборы.
Андрей Костин: «Ряд таких программ сейчас был представлен, работали эксперты, работало правительство, правительство заявило о том, что, может быть, потребуется несколько месяцев для того, чтобы упаковать это в единую программу. Возможно, сегодня господин Путин скажет о некоторых этих моментах, они затрагивают очень серьезный спектр».
Ранее Путин отказался ответить на вопрос журналистов о своем участии в президентских выборах 2018 года. А накануне президент на встрече с главами международных информационных агентств заявил, что чем позже начнется избирательная кампания, тем лучше.
Прямые трансляции с форума в Петербурге можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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