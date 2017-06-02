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  • 02.06, 16:31

    Матвиенко: отмена антироссийских санкций не за горами

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    Матвиенко: отмена антироссийских санкций не за горами

    Матвиенко: отмена антироссийских санкций не за горами

    Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что в ближайшее время антироссийские санкции будут отменены.

    По словам спикера Совфеда, время отмены санкций «не за горами».

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Понимание (необходимости) отмены санкций есть. Я думаю, что это время не за горами, поверьте».

    Также Матвиенко заявила, что бесполезность и бессмысленность ограничительных мер уже осознали все. Однако теперь, по словам спикера Совфеда, «надо еще сохранить лицо тем, кто так необдуманно сам себя загнал в тупик», передает «Интерфакс».

    Отметим, что только накануне стало известно, что власти США ввели новые ограничительные меры против КНДР, под которые попали и три российские компании, а также гражданин РФ Игорь Мичурин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с произошедшим, отметив, что Вашингтон продолжает «прежнюю линию».

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