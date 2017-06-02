Ищут в школах: в Казани напали на след маньяка, задушившего 24 человека

В громком деле о таинственном «поволжском душителе», которого уже более пяти лет разыскивают правоохранители по всей России, появилась новая зацепка. Сыщики полагают, что маньяк, на счету которого минимум 24 жертвы, родом из Татарстана и, возможно, учился в одной из школ Казани. Сегодня следователи разослали по учебным заведениям Казани фоторобот преступника в надежде, что педагоги узнают одного из своих выпускников.

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Сотрудники следственного управления одну за другой обходят школы Казани. Именно здесь, по версии сыщиков, может находиться ключ к разгадке серии жестоких преступлений. У следователей, которые вот уже 6 лет разыскивают убийцу, появилась новая информация. С ней они пришли к преподавателям, которые, возможно, обучали человека, ставшего потом маньяком.



По просьбе следствия, педагоги практически всех казанских школ, кто вел старшие классы в 90-е годы, сейчас пристально вглядываются в черты портрета преступника и вспоминают своих выпускников. Память преподавателя хранит многое, уверены сыщики.



О новом направлении работы следствия и о том, что, согласно составленному психологическому портрету, «поволжский душитель», вероятнее всего, — выпускник одной из казанских школ и трудный в прошлом подросток, сообщил руководитель следственной группы Дмитрий Мясников на спецсовещании о ходе расследования резонансного дела. И призвал всех еще раз всмотреться в изображения маньяка.



Дмитрий Мясников, следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ: «Преступник социально адаптирован, он может находиться среди вас, среди знакомых, соседей, посетителей ТЦ, магазинов, аптек, учебных заведений и других мест скопления граждан».



Поиски маньяка не прекращаются ни на один день, несмотря на то, что с момента гибели последней жертвы прошло уже пять лет. Подробнее — в репортаже НТВ.