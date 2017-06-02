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  • 02.06, 16:32
    На Урале отец пытается вернуть тайно отправленную в приют дочь. Пермь, дети и подростки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Урале отец пытается вернуть тайно отправленную в приют дочь

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    На Урале отец пытается вернуть тайно отправленную в приют дочь

    На Урале отец пытается вернуть тайно отправленную в приют дочь

      Сегодня стало известно о бюрократической проблеме, которая в Перми разлучила отца с 10-летней дочерью. Руслан Флорин работал вахтовым методом на севере. Вернувшись из длительной командировки, он с ужасом узнал, что потерял семью, а сотрудники органов соцопеки забрали дочь в приют.

      Каждую среду и пятницу отец бросает все дела, отпрашивается с работы и спешит к 10-летней Алине. Других вариантов увидеть родную дочь, кроме таких коротких свиданий, у Руслана Флорина нет. Год назад девочку втайне от него забрали в приют, теперь право на ребенка приходится отстаивать в суде. Соцработники якобы уже нашли для девочки маму и папу.

      Руслан Флорин: «Она горькими слезами мне плачет, жалуется, что ее забирают в другую семью. Ее уже познакомили с тетей Валей с дядей Ваней какими-то. Я говорю, что они не могут ее забрать. Я не лишен родительских прав, они просто препятствуют, против закона идут».

      Как вышло так, что дочь оказалась в казенном доме при живом отце, он и сам до конца не понимает. Последние несколько лет работал вахтовиком на севере. От дома далеко, зато деньги хорошие и дети ни в чем не нуждались. Жена разлуку не выдержала, начала выпивать, родительских прав ее лишили, а Алину забрали. Рассказать об этом мужу женщина — побоялась. Что же заставило хранить молчание соцработников, которые первым делом должны были известить отца, — загадка.

      Больше месяца мужчина так и жил, ни о чем не подозревая. Потом жена умерла. Только тогда Флорин узнал всю правду, да поздно было. Сотрудники опеки подали в суд иск против нерадивого, как они читают, отца. Подробности — в репортаже корреспондента Дарьи Масаловой.

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