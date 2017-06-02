Торнадо в Татарстане: смертоносная воронка разрушала дома и ломала деревья

В Татарстане подсчитывают ущерб от торнадо, который пронесся по нескольким населенным пунктам. Зрелище было по-настоящему страшным: повреждены кровли домов, повалены деревья.

Кадры, снятые жителями Татарстана, на первый взгляд больше напоминают фильм-катастрофу. К счастью, в жизни все остались живы. Огромный торнадо появился из ниоткуда и начал сметать все на своем пути: частные дома и небольшие хозпостройки разлетались в разные стороны. Люди в панике прятались в подвалах, бросая технику и домашний скот.



Хотя нашлись и те, кто, представляя себя настоящими охотниками за торнадо, гнались за смертоносной воронкой, чтобы снять ее как можно ближе: местные автомобилисты преследовали вихрь на протяжении нескольких километров.



Не пощадил ураган и небольшую вышку, которая одиноко стояла в чистом поле. Ее повалило вместе с опорой. Людей в момент обрушения рядом не оказалось. Не успел торнадо скрыться за горизонтом, как на людей обрушился сильнейший ливень. Он был такой силы, что автолюбителям пришлось притормаживать на обочине.



Сегодня весь день люди восстанавливают разрушенные постройки, убирают вырванные с корнем деревья. На место, где прошелся ураган, выехал чуть ли не весь местный гарнизон спасателей. Торнадо исчез также внезапно, как и появился. Ожидалось, что воронки дойдут до Башкирии, но, видимо, по пути они растворились в воздухе.