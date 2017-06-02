В Среднеуральске директор и уборщица разрушенной школы 10 лет получали зарплату

В школу этим утром отправились уральские прокуроры, чтобы побольше узнать о мертвых душах. Появилась информация о том, что в учебном заведении Среднеуральска, которое уже много лет не функционирует (здание находится в полуразрушенном состоянии), по-прежнему числятся сотрудники, и они получают зарплату.

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В классах — разруха, окна заколочены фанерой, а директор имеется. По крайней мере, на бумаге. Корреспондент НТВ Никита Развозжаев приехал в лицей к началу рабочего дня, чтобы встретить сотрудницу: может быть, действительно у директора там остались незавершенные дела?



Успеваемость в этой школе не хромает, жалоб от родительского комитета не поступает. Казалось бы, что делать в учебном заведении сотрудникам прокуратуры. Выяснилось, что показатели лицея стабильные, потому что он вот уже 10 лет как на реконструкции, что не мешало директору все это время получать зарплату, премии и не ходить на работу. А правда — зачем, учеников-то здесь все равно нет.



Сейчас, когда тайна этого безупречного учебного плана раскрылась, сотрудники надзорного ведомства принялись считать мертвые души, которые, судя по документам, исправно трудятся в стенах среднеуральской альма-матер. А это (помимо директора) сторожа, охраняющие безопасность несуществующих школьников, уборщицы, которым не на кого ругаться за отсутствие сменки, и других. Подробнее — в видеоматериале НТВ.