Не улетевший в Турцию пьяный турист выл и дрался в аэропорту Новосибирска

Стали известны подробности скандального инцидента, который произошел в аэропорту Толмачёво. Пассажиры чартерного рейса Новосибирск — Анталья начали нервничать задолго до взлета. И аэрофобия совсем ни при чем.

1390 дебоширы

Новосибирск

пьяные

Турция

Мужчину, устроившего переполох, не совсем верно называть авиадебоширом. Конфликт произошел на земле, в здании терминала, на этапе прохождения пограничного контроля. Судя по видеокадрам, туристу так хотелось побыстрее попасть за границу, что он не мог держать себя в руках. Отказался стоять в очереди. На замечание отреагировал нервно. Ну, а когда сотрудница попросила снять обложку с паспорта, вовсе вышел из себя.



Чуть позже стало понятно, что кровь туриста разгорячена не пылким желанием побыстрее оказаться на роскошных пляжах, а, как это водится, алкоголем. Тогда от него потребовали немедленно покинуть пункт досмотра, потому что в самолет пускать такого пассажира опасно. Его супруге предложили вместе с двумя детьми отправиться на море без главы семейства. И вот, когда Турция оказалась еще на несколько метров дальше, он сделал свой финальный рывок — прямиком в турникет.



Только оказавшись на полу зоны пограничного контроля, дебошир, кажется, притих. И осознал, что солнечный курорт ему уже не светит. 35-летнего мужчину доставили в отделение полиции на транспорте. Во время составления административного протокола он совсем загрустил, его крик души был слышен по всему аэропорту.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.