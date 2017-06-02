Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице

15-летний подросток, который вместе с товарищем в прямом смысле играл с огнем в лифте многоэтажки, сегодня ночью скончался в больнице. Трое суток врачи боролись за жизнь Владислава Айкашева, но спасти не смогли. Во время инцидента он получил 80 процентов ожогов тела и потерял много крови.
Инцидент произошел в конце мая. Дети, находясь в кабине подъемника, подожгли горючую смесь. Пламя вспыхнуло мгновенно и оказалось настолько мощным, что выбраться самостоятельно школьники уже не смогли. На помощь пришли жильцы дома, они вывели пострадавших на улицу.
Подростки были в сознании, пытались сорвать с себя обгоревшую одежду, но уже в больнице им стало хуже. Второй подросток до сих пор находится в реанимации. У него обожжено больше половины тела. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.
Подростки были в сознании, пытались сорвать с себя обгоревшую одежду, но уже в больнице им стало хуже. Второй подросток до сих пор находится в реанимации. У него обожжено больше половины тела. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.
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