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  • 02.06, 16:32
    Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице. дети и подростки, несчастные случаи, пожары, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице

    4 комментария
    Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице

    Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице

    Обгоревший в лифте подросток из Златоуста скончался в больнице

      15-летний подросток, который вместе с товарищем в прямом смысле играл с огнем в лифте многоэтажки, сегодня ночью скончался в больнице. Трое суток врачи боролись за жизнь Владислава Айкашева, но спасти не смогли. Во время инцидента он получил 80 процентов ожогов тела и потерял много крови.

      Инцидент произошел в конце мая. Дети, находясь в кабине подъемника, подожгли горючую смесь. Пламя вспыхнуло мгновенно и оказалось настолько мощным, что выбраться самостоятельно школьники уже не смогли. На помощь пришли жильцы дома, они вывели пострадавших на улицу.

      Подростки были в сознании, пытались сорвать с себя обгоревшую одежду, но уже в больнице им стало хуже. Второй подросток до сих пор находится в реанимации. У него обожжено больше половины тела. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

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