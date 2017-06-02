Путин попросил бизнесменов США помочь Трампу наладить диалог с РФ

Президент России обратился к американским бизнесменам, принимающим участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Владимир Путин поблагодарил представителей бизнеса за участие в ПМЭФ и призвал их помочь наладить нормальный диалог между Россией и США.
Владимир Путин, президент РФ: «Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту (Дональду Трампу) и его администрации Соединенных Штатов».
Президент подчеркнул, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам и России, и США. Однако для этого «нужны серьезные усилия с обеих сторон, политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес».
При этом российский лидер отметил, что сейчас отношения РФ и США находятся на очень низком уровне. По словам Путина, за последние годы был разрушен фундамент взаимного сотрудничества, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке».
Президент привел данные статистики: с 2014 по 2016 годы и без того небольшой товарооборот между Россией и США снизился еще на 30%.
Владимир Путин: «С учетом такого незначительного объема вроде бы это не так и важно, но если посмотреть на упущенные возможности, на упущенные выгоды, проанализировать это, тогда приходишь к другому выводу: а именно к тому, что это очень вредно для всех».
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Владимир Путин, президент РФ: «Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту (Дональду Трампу) и его администрации Соединенных Штатов».
Президент подчеркнул, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам и России, и США. Однако для этого «нужны серьезные усилия с обеих сторон, политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес».
При этом российский лидер отметил, что сейчас отношения РФ и США находятся на очень низком уровне. По словам Путина, за последние годы был разрушен фундамент взаимного сотрудничества, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке».
Президент привел данные статистики: с 2014 по 2016 годы и без того небольшой товарооборот между Россией и США снизился еще на 30%.
Владимир Путин: «С учетом такого незначительного объема вроде бы это не так и важно, но если посмотреть на упущенные возможности, на упущенные выгоды, проанализировать это, тогда приходишь к другому выводу: а именно к тому, что это очень вредно для всех».
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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