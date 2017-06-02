Мутко: поле «Стадиона Санкт-Петербург» подготовят к большому футболу 10 июня

Руководство Российского футбольного союза оценило готовность нового стадиона в Петербурге к Кубку конфедераций.
Комиссия осмотрела инфраструктуру «Стадиона Санкт-Петербург», зал для пресс-конференций и новый газон, который теперь отвечает самым высоким требованиям FIFA.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ, президент РФС: «Если вся работа будет выполнена по графику, то прошивочная машина приведет газон к нормальному состоянию уже к 10 июня. Машина уйдет, и можно будет заняться разметкой и косить траву. У инженеров и специалистов есть еще время».
«Стадион Санкт-Петербург» примет главные игры Кубка конфедераций, который стартует в России 17 июня. Здесь пройдут первый и финальный матчи турнира.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ, президент РФС: «Если вся работа будет выполнена по графику, то прошивочная машина приведет газон к нормальному состоянию уже к 10 июня. Машина уйдет, и можно будет заняться разметкой и косить траву. У инженеров и специалистов есть еще время».
«Стадион Санкт-Петербург» примет главные игры Кубка конфедераций, который стартует в России 17 июня. Здесь пройдут первый и финальный матчи турнира.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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