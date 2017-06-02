Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой

Российские дайверы и журналисты НТВ совершили первое погружение к легендарному немецкому теплоходу Boy Feddersen. Он затонул в Крыму во время Второй мировой войны. Сначала корабль изучили с помощью глубоководных роботов. Теперь стартовал главный этап экспедиции — поиски ценностей, которые могут храниться на борту.
Прощание с Севастополем затягивать не стали. Капитан Октай Сулейманов — сам опытный дайвер. Он хорошо понимает, как же не терпится сейчас каждому участнику экспедиции увидеть своими глазами пароход, который несколько последних месяцев занимал все мысли. В детстве Октай занимался в судомодельном кружке, а теперь построил «Метеор» специально для подводных исследований.
После проверки снаряжения участники подводной экспедиции надевают дыхательные аппараты замкнутого цикла. Каждый день дайверы будут проводить под водой минимум 3 часа. Чтобы раскрыть все тайны теплохода Boy Feddersen, у команды НТВ и русской исследовательской экспедиции есть 10 дней. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Прокина.
После проверки снаряжения участники подводной экспедиции надевают дыхательные аппараты замкнутого цикла. Каждый день дайверы будут проводить под водой минимум 3 часа. Чтобы раскрыть все тайны теплохода Boy Feddersen, у команды НТВ и русской исследовательской экспедиции есть 10 дней. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Прокина.
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