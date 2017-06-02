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  • 02.06, 16:32
    Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой. Великая Отечественная война, история, клады, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой

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    Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой

    Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой

    Репортеры НТВ решили разгадать тайну затонувшего судна времен Второй мировой

      Российские дайверы и журналисты НТВ совершили первое погружение к легендарному немецкому теплоходу Boy Feddersen. Он затонул в Крыму во время Второй мировой войны. Сначала корабль изучили с помощью глубоководных роботов. Теперь стартовал главный этап экспедиции — поиски ценностей, которые могут храниться на борту.

      Прощание с Севастополем затягивать не стали. Капитан Октай Сулейманов — сам опытный дайвер. Он хорошо понимает, как же не терпится сейчас каждому участнику экспедиции увидеть своими глазами пароход, который несколько последних месяцев занимал все мысли. В детстве Октай занимался в судомодельном кружке, а теперь построил «Метеор» специально для подводных исследований.

      После проверки снаряжения участники подводной экспедиции надевают дыхательные аппараты замкнутого цикла. Каждый день дайверы будут проводить под водой минимум 3 часа. Чтобы раскрыть все тайны теплохода Boy Feddersen, у команды НТВ и русской исследовательской экспедиции есть 10 дней. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Прокина.

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