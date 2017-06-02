Финал космического путешествия: Новицкий и Песке возвращаются на Землю

В ближайшее время от МКС отстыкуется корабль «Союз». Он доставит домой россиянина Олега Новицкого и француза Тома Песке. Их уже проводили коллеги, которые остаются на орбите.

За космонавтами закрыли люк спускаемого аппарата. Капсула должна приземлиться в Казахстане около 17:00 по московскому времени. На орбите Новицкий и Песке провели 197 суток.



На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Фёдора Юрчихина, а также американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон, которая прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке.



В связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе «Союз МС-04» космическое путешествие женщины-астронавта продлится до сентября.