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  • 02.06, 16:31
    Финал космического путешествия: Новицкий и Песке возвращаются на Землю. Казахстан, космонавтика, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Финал космического путешествия: Новицкий и Песке возвращаются на Землю

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    Финал космического путешествия: Новицкий и Песке возвращаются на Землю

    Финал космического путешествия: Новицкий и Песке возвращаются на Землю

      В ближайшее время от МКС отстыкуется корабль «Союз». Он доставит домой россиянина Олега Новицкого и француза Тома Песке. Их уже проводили коллеги, которые остаются на орбите.

      За космонавтами закрыли люк спускаемого аппарата. Капсула должна приземлиться в Казахстане около 17:00 по московскому времени. На орбите Новицкий и Песке провели 197 суток.

      На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Фёдора Юрчихина, а также американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон, которая прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке.

      В связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе «Союз МС-04» космическое путешествие женщины-астронавта продлится до сентября.

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