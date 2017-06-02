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  • 02.06, 16:31
    Сечин нашел виновников дисбаланса на рынке углеводородов. компании, Роснефть, Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сечин нашел виновников дисбаланса на рынке углеводородов

    1 комментарий
    Сечин нашел виновников дисбаланса на рынке углеводородов

    Сечин нашел виновников дисбаланса на рынке углеводородов

    Сечин нашел виновников дисбаланса на рынке углеводородов

      В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся саммит энергетических компаний, где развернулась довольно острая дискуссия. Говорили о том, что рынок нефти сейчас крайне нестабилен, а тем временем в затылок дышит альтернативная энергетика.

      Свое видение по этому поводу изложил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он рассказал о тектонических сдвигах и заключил, что равновесие сейчас крайне неустойчиво.

      Игорь Сечин, председатель правления ПАО «НК „Роснефть“»: «Достигнутый уровень в 50 долларов полезен для российского бюджета и компаний. Но надо признать, что состояние рынка не является устойчивым. Договоренности стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, дают передышку, но это сложно считать системными мерами, которые дают долгосрочную стабилизацию».

      В первую очередь баланс нарушают производители сланцевой нефти в США, которые не присоединились к сокращению и, напротив, добычу наращивают. Сечин констатировал, что эпоха дешевой нефти, судя по всему, пришла надолго, цены могут оставаться на уровне 50, 40 и даже 30 долларов за баррель.

      К новостям из Санкт-Петербурга сегодня приковано внимание мировых СМИ. В Северной столице идет второй день международного экономического форума. В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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