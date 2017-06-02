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  • 02.06, 16:32

    Чемпион мира по дзюдо Прокин пострадал в ДТП с автобусами в Подмосковье

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    Чемпион мира по дзюдо Прокин пострадал в ДТП с автобусами в Подмосковье

    Чемпион мира по дзюдо Прокин пострадал в ДТП с автобусами в Подмосковье

    Чемпион мира по дзюдо Сергей Прокин оказался среди 14 пострадавших в столкновении автобусов под Коломной.

    28-летний спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у Прокина диагностированы вывихи и ушибы, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Напомним, сегодня утром в Московской области рейсовый автобус столкнулся с частным автобусом, который вез детей из Коломны в Истру на слет движения «Школа безопасности». В результате пострадали 14 человек, в том числе восемь подростков. Следственный комитет начал проверку по факту автоаварии.

    Сергей Прокин — обладатель Кубка мира (2010 год) и Кубка Европы (2011 год), мастер спорта по самбо и дзюдо.

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