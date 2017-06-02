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  • 02.06, 16:31

    Московским автомобилистам рекомендуют не садиться за руль

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    • Фото РИА Новости, Геннадий Мельник
    Московским автомобилистам рекомендуют не садиться за руль

    Московским автомобилистам рекомендуют не садиться за руль

    Московским автомобилистам рекомендуют не садиться за руль
  • Фото РИА Новости, Геннадий Мельник

    • Московских автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу на личном транспорте из-за надвигающейся непогоды, сообщили в ЦОДД.

    Синоптики сообщили, что опасная погода сохранится в Москве до 21:00 пятницы. Ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, передает РИА Новости.

    Центр организации дорожного движения Москвы: «Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом».

    Водителям напомнили, что в ближайшее время не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

    Сегодня днем, 2 июня, Москву засыпало «ледяной крупой». О летнем снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.

    Напомним, что в понедельник на столицу обрушился небывалый ураган, который унес жизни 10 человек, пострадали около 170 человек. В мэрии Москвы сообщили, что стихия повалила 14 тысяч деревьев. Повреждения получили две тысячи машин и крыши 243 домов.

    На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.

    Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017

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