Московским автомобилистам рекомендуют не садиться за руль

Московских автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу на личном транспорте
из-за надвигающейся непогоды, сообщили в ЦОДД.
Синоптики сообщили, что опасная погода сохранится в Москве до 21:00 пятницы. Ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду, передает РИА Новости.
Центр организации дорожного движения Москвы: «Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом».
Водителям напомнили, что в ближайшее время не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Сегодня днем, 2 июня, Москву засыпало «ледяной крупой». О летнем снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.
унес жизни 10 человек, пострадали около 170 человек. В мэрии Москвы сообщили, что стихия повалила 14 тысяч деревьев. Повреждения получили две тысячи машин и крыши 243 домов.
Центр организации дорожного движения Москвы: «Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации, просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом».
Водителям напомнили, что в ближайшее время не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Сегодня днем, 2 июня, Москву засыпало «ледяной крупой». О летнем снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.
унес жизни 10 человек, пострадали около 170 человек. В мэрии Москвы сообщили, что стихия повалила 14 тысяч деревьев. Повреждения получили две тысячи машин и крыши 243 домов.
На Москву в понедельник днем обрушился ураган, который вырывал с корнем деревья. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые.Posted by НТВ on Monday, 29 May 2017
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