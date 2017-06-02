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  • 02.06, 16:32

    Черногория запретила въезд в страну Рогозину, Патрушеву и Кадырову

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    Черногория запретила въезд в страну Рогозину, Патрушеву и Кадырову

    Черногория запретила въезд в страну Рогозину, Патрушеву и Кадырову

    Правительство Черногории приняло решение о запрете въезда в страну гражданам России и Украины, причастным к событиям в Донбассе и в Крыму.

    Ограничительные меры коснулись россиян, которые «активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», передает «Интерфакс» со ссылкой на сербскую газету «Блиц».

    Так, в санкционный список Черногории попали в числе прочих российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Константин Малофеев и замгенсекретаря российской партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

    Напомним, что ранее министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия вмешалась во внутренние дела страны и попыталась помешать вступлению в Североатлантический альянс. В МИД РФ утверждали, что своим решением власти Черногории проигнорировали «волю почти половины населения страны, выступающего против „натовского приоритета“ во внешней политике». Также ранее российское внешнеполитическое ведомство предупредило россиян, находящихся в Черногории, о возможных провокациях со стороны властей — вплоть до задержаний по сомнительным мотивам и выдачи третьим странам.

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