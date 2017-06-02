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  • 02.06, 16:32
    В Нидерландах пляж курортного города накрыли огромные волны: видео. Нидерланды, пляжи, цунами. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Нидерландах пляж курортного города накрыли огромные волны: видео

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    В Нидерландах пляж курортного города накрыли огромные волны: видео

    В Нидерландах пляж курортного города накрыли огромные волны: видео

    В Нидерландах пляж курортного города накрыли огромные волны: видео

      Мини-цунами обрушилось на пляж нидерландского курортного городка Зандворта. Прибрежную зону отдыха во время прилива накрыло волнами.

      Это явление очевидцы сняли на видео и разместили в Интернете. На кадрах видно, как мощные волны смывают с берега лодки, лежаки и пляжные зонтики. За кадром автор ролика неоднократно произносит слово «цунами».

      По информации Daily Mail, волны поднимались выше 2 метров. Сообщается, что туристы стали свидетелями редкого природного явления — метеоцунами, которое считается предвестником грозового фронта и возникает из-за движения водных масс в результате резких перепадов атмосферного давления.

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