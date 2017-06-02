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  • 02.06, 16:32

    Глава Исаакиевского собора покидает пост через два дня после назначения

    1 комментарий
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Глава Исаакиевского собора покидает пост через два дня после назначения

    Глава Исаакиевского собора покидает пост через два дня после назначения

    Глава Исаакиевского собора покидает пост через два дня после назначения
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Ирада Вовненко решила уйти в отставку с поста исполняющего обязанности директора музея-памятника «Исаакиевский собор».

    Сама Вовненко рассказала, что уже пишет заявление, и отметила, что очень рада своему уходу.

    Ирада Вовненко: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».

    От дальнейших комментариев она отказалась, передает РИА Новости.

    Писательница Вовненко 31 мая сменила на посту директора Исаакия Николая Бурова, который руководил музеем с 2008 года. Таким образом, в новой должности она проработала только два дня.

    В минувшем январе петербургские власти объявили, что на 49 лет передают Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ с сохранением музейно-просветительских функций. При этом владельцем Исаакиевского собора останется город. В РПЦ же подчеркнули, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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