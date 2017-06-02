Глава Исаакиевского собора покидает пост через два дня после назначения

Ирада Вовненко решила уйти в отставку с поста исполняющего обязанности директора
музея-памятника «Исаакиевский собор».
Сама Вовненко рассказала, что уже пишет заявление, и отметила, что очень рада своему уходу.
Ирада Вовненко: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».
От дальнейших комментариев она отказалась, передает РИА Новости.
Писательница Вовненко 31 мая сменила на посту директора Исаакия Николая Бурова, который руководил музеем с 2008 года. Таким образом, в новой должности она проработала только два дня.
В минувшем январе петербургские власти объявили, что на 49 лет передают Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ с сохранением музейно-просветительских функций. При этом владельцем Исаакиевского собора останется город. В РПЦ же подчеркнули, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Ирада Вовненко: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого».
От дальнейших комментариев она отказалась, передает РИА Новости.
Писательница Вовненко 31 мая сменила на посту директора Исаакия Николая Бурова, который руководил музеем с 2008 года. Таким образом, в новой должности она проработала только два дня.
В минувшем январе петербургские власти объявили, что на 49 лет передают Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ с сохранением музейно-просветительских функций. При этом владельцем Исаакиевского собора останется город. В РПЦ же подчеркнули, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
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