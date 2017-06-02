Кудрин призвал спасать российских мужчин

Алексей Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение, чтобы снизить показатель смертности среди людей трудоспособного возраста.
По словам бывшего министра финансов, в минувшем году в России скончались 450 тыс. человек трудоспособного возраста. Подавляющее большинство из них — мужчины.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «В минувшем году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тыс. человек, 80% из них — мужчины. Надо спасать мужчин в общем…»
Также, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин отметил, что увеличены должны быть и расходы на образование, передает Федеральное агентство новостей.
Ранее Владимир Путин сообщал, что средняя продолжительность жизни в России достигла почти 72 лет. При этом президент отмечал, что к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 76 лет.
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Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «В минувшем году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тыс. человек, 80% из них — мужчины. Надо спасать мужчин в общем…»
Также, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин отметил, что увеличены должны быть и расходы на образование, передает Федеральное агентство новостей.
Ранее Владимир Путин сообщал, что средняя продолжительность жизни в России достигла почти 72 лет. При этом президент отмечал, что к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 76 лет.
Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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