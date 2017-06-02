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  • 02.06, 16:32

    Кудрин призвал спасать российских мужчин

    9 комментариев

    Кудрин призвал спасать российских мужчин

    Кудрин призвал спасать российских мужчин

    Алексей Кудрин призвал увеличить расходы на здравоохранение, чтобы снизить показатель смертности среди людей трудоспособного возраста.

    По словам бывшего министра финансов, в минувшем году в России скончались 450 тыс. человек трудоспособного возраста. Подавляющее большинство из них — мужчины.

    Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «В минувшем году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тыс. человек, 80% из них — мужчины. Надо спасать мужчин в общем…»

    Также, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин отметил, что увеличены должны быть и расходы на образование, передает Федеральное агентство новостей.

    Ранее Владимир Путин сообщал, что средняя продолжительность жизни в России достигла почти 72 лет. При этом президент отмечал, что к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 76 лет.

    Прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.

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