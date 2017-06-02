Взятки сладки: как оппозиционеры-разоблачители превращаются в коррупционеров

Борьба с коррупцией была одним из главных лозунгов украинского Майдана. Однако спустя три года после прихода революционеров к власти Украина выбилась в абсолютные лидеры по уровню коррупции среди сорока стран Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Кто из бывших украинских разоблачителей сейчас лидирует по откатам?
Вот уже неделю по всем украинским телеканалам показывают новости о разоблачении цепи коррумпированных чиновников. Глава МВД Аваков назвал это «самой большой антикоррупционной операцией, которая проходила в масштабах страны». Такого маски-шоу Украина действительно еще не видела. Тысяча семьсот полицейских и пятьсот прокуроров нагрянули в офисы и дома руководителей Министерства доходов и сборов. Обыски одновременно прошли почти по пяти сотням адресов по всей стране.
И всё это — под прицелом десятков телекамер: пусть граждане видят, как в стране борются с коррупцией. В кадр должно попасть всё: и арсеналы оружия в домах зажравшихся чиновников, и пачки денег, и коллекции предметов.
Неужели в стране и правда взялись за взяточников и мздоимцев? Ведь об этом последние годы только и говорят. Победить коррупцию публично клялись все, кто выступал еще на баррикадах Майдана. Оппозиционные силы тогда единым фронтом грозились искоренить взяточников и построить новое, честное государство. Обещания давал и олигарх Порошенко, и молодой амбициозный политик Арсений Яценюк, и главный радикал Украины — нардеп Олег Ляшко. Но прошло три года — и все обещания забыты. Как и человек, который все это заявлял. После отставки с поста премьера о Яценюке мало что слышно. И вот — громкая новость. Бывший глава правительства приобрел в Майами 24 виллы стоимостью от одного до пяти миллионов долларов.
Бывший премьер Яценюк свою тихую гавань уже нашел. А вот его соратники по революционной борьбе, так быстро покидать политический Олимп не собираются. Впрочем, запасные аэродромы многие уже подготовили.
Обещания искоренить коррупцию — для политика ход абсолютно беспроигрышный. На этом можно заработать дополнительные предвыборные очки. И, наверное, не найти среди оппозиционеров и претендентов на власть того, кто бы не клялся разобраться со мздоимцами и продажными чиновниками. Украина — яркий пример. Перед каждой сменой власти оппозиционеры обещают коррупционеров пересажать, перестрелять, выжечь каленым железом. Но, как выясняется, в итоге всё это делается только ради того, чтобы, придя к власти, самим стать этим злом.
На чем заработали свои миллионы представители украинской верхушки и что общего у них с российскими оппозиционерами? Смотрите в фильме «Коррупционная смена» из цикла «ЧП. Расследование».
И всё это — под прицелом десятков телекамер: пусть граждане видят, как в стране борются с коррупцией. В кадр должно попасть всё: и арсеналы оружия в домах зажравшихся чиновников, и пачки денег, и коллекции предметов.
Неужели в стране и правда взялись за взяточников и мздоимцев? Ведь об этом последние годы только и говорят. Победить коррупцию публично клялись все, кто выступал еще на баррикадах Майдана. Оппозиционные силы тогда единым фронтом грозились искоренить взяточников и построить новое, честное государство. Обещания давал и олигарх Порошенко, и молодой амбициозный политик Арсений Яценюк, и главный радикал Украины — нардеп Олег Ляшко. Но прошло три года — и все обещания забыты. Как и человек, который все это заявлял. После отставки с поста премьера о Яценюке мало что слышно. И вот — громкая новость. Бывший глава правительства приобрел в Майами 24 виллы стоимостью от одного до пяти миллионов долларов.
Бывший премьер Яценюк свою тихую гавань уже нашел. А вот его соратники по революционной борьбе, так быстро покидать политический Олимп не собираются. Впрочем, запасные аэродромы многие уже подготовили.
Обещания искоренить коррупцию — для политика ход абсолютно беспроигрышный. На этом можно заработать дополнительные предвыборные очки. И, наверное, не найти среди оппозиционеров и претендентов на власть того, кто бы не клялся разобраться со мздоимцами и продажными чиновниками. Украина — яркий пример. Перед каждой сменой власти оппозиционеры обещают коррупционеров пересажать, перестрелять, выжечь каленым железом. Но, как выясняется, в итоге всё это делается только ради того, чтобы, придя к власти, самим стать этим злом.
На чем заработали свои миллионы представители украинской верхушки и что общего у них с российскими оппозиционерами? Смотрите в фильме «Коррупционная смена» из цикла «ЧП. Расследование».
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