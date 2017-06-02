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  • 02.06, 16:31

    Украинка украла 94 тысячи рублей у пенсионерки в храме Христа Спасителя

    8 комментариев

    Украинка украла 94 тысячи рублей у пенсионерки в храме Христа Спасителя

    Украинка украла 94 тысячи рублей у пенсионерки в храме Христа Спасителя

    Москвичка обратилась в полицию, сообщив о мошеннице с Украины. По словам пенсионерки, женщина обокрала ее при встрече в подвале российского кафедрального собора.

    Москвичка 1940 года рождения рассказала полицейским, что пыталась купить у уроженки Украины шубу. Сделка происходила в подвале храма Христа Спасителя, но так и не состоялась. Забрав у пожилой женщины 94 тысячи рублей, продавщица скрылась, передает агентство городских новостей «Москва».

    Сотрудники МВД установили, что возможная мошенница — уроженка Криворожского района Днепропетровской области Украины. Ранее женщину уже задерживали в рамках другого уголовного дела, возбужденного в январе 2017 года, передает РИА Новости.

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