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  • 02.06, 16:32

    Центробанк: через 15 лет пятница может стать выходным

    5 комментариев

    Центробанк: через 15 лет пятница может стать выходным

    Центробанк: через 15 лет пятница может стать выходным

    В Банке России считают, что уже через 15 лет будет серьезно обсуждаться вопрос о том, чтобы сделать пятницу выходным днем.

    По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, третий выходной может появиться из-за повышения производительности труда и внедрения роботов.

    Сергей Швецов, первый зампред Банка России: «Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди».

    Также Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предположил, что переход к трем выходным откроет новые сектора экономики, и подчеркнул, что сейчас около 2% населения кормит всех остальных. В будущем этот показатель еще уменьшится, передает Газета.Ru.

    Между тем министр труда РФ Максим Топилин не исключил, что в будущем рабочий день может уменьшиться до четырех, а то и до двух часов, остальное время россияне смогут посвятить семье, спорту и культуре.

    Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.

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