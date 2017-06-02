Центробанк: через 15 лет пятница может стать выходным

В Банке России считают, что уже через 15 лет будет серьезно обсуждаться вопрос о том, чтобы сделать пятницу выходным днем.
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По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, третий выходной может появиться из-за повышения производительности труда и внедрения роботов.
Сергей Швецов, первый зампред Банка России: «Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди».
Также Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предположил, что переход к трем выходным откроет новые сектора экономики, и подчеркнул, что сейчас около 2% населения кормит всех остальных. В будущем этот показатель еще уменьшится, передает Газета.Ru.
Между тем министр труда РФ Максим Топилин не исключил, что в будущем рабочий день может уменьшиться до четырех, а то и до двух часов, остальное время россияне смогут посвятить семье, спорту и культуре.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Сергей Швецов, первый зампред Банка России: «Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди».
Также Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предположил, что переход к трем выходным откроет новые сектора экономики, и подчеркнул, что сейчас около 2% населения кормит всех остальных. В будущем этот показатель еще уменьшится, передает Газета.Ru.
Между тем министр труда РФ Максим Топилин не исключил, что в будущем рабочий день может уменьшиться до четырех, а то и до двух часов, остальное время россияне смогут посвятить семье, спорту и культуре.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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