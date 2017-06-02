Следователи допрашивают очевидцев драки со стрельбой на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после драки со стрельбой на западе Москвы, в результате которого погибли два человека.
По факту ночной стрельбы на Крылатских холмах СК возбудил дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
Сейчас следователи допрашивают возможных очевидцев, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает РИА Новости.
Конфликт произошел в парке на западе столицы. В результате драки и стрельбы двое мужчин скончались в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, три находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас следователи допрашивают возможных очевидцев, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает РИА Новости.
Конфликт произошел в парке на западе столицы. В результате драки и стрельбы двое мужчин скончались в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, три находятся в тяжелом состоянии.
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