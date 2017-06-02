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  • 02.06, 16:31

    Следователи допрашивают очевидцев драки со стрельбой на западе Москвы

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    Следователи допрашивают очевидцев драки со стрельбой на западе Москвы

    Следователи допрашивают очевидцев драки со стрельбой на западе Москвы

    Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после драки со стрельбой на западе Москвы, в результате которого погибли два человека.

    По факту ночной стрельбы на Крылатских холмах СК возбудил дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

    Сейчас следователи допрашивают возможных очевидцев, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает РИА Новости.

    Конфликт произошел в парке на западе столицы. В результате драки и стрельбы двое мужчин скончались в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, три находятся в тяжелом состоянии.

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