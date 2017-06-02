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  • 02.06, 16:30

    Кудрин назвал последние 10 лет «потерянными» для экономики РФ

    29 комментариев

    Кудрин назвал последние 10 лет «потерянными» для экономики РФ

    Кудрин назвал последние 10 лет «потерянными» для экономики РФ

    Алексей Кудрин заявил, что России необходима масштабная приватизация.

    Бывший министр финансов отметил, что из-за отказа от приватизации последние 10 лет оказались потерянными для российской экономики.

    Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «С 2008 по 2017 год в течение десяти лет средний рост — 1%. Это потерянное десятилетие. Причина — непроведение реформ. Одна из таких реформ — разгосударствление, проведение приватизации».

    Выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин также отметил, что государственная экономика «убивает дух предпринимательства» и напомнил, что в 2013 году предполагалась «смелая приватизация», однако она была отменена, передает РИА Новости.

    Отметим, что программа приватизации в 2013 году включала крупнейшие компании, в том числе «Роснефть», «РусГидро», ФСК, «Совкомфлот», «Сбербанк», ВТБ и другие.

    Напомним, ранее в рамках ПМЭФ Кудрин призвал сократить госсектор и заявил, что весь нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет.

    В павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.

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