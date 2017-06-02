Кудрин назвал последние 10 лет «потерянными» для экономики РФ

Алексей Кудрин заявил, что России необходима масштабная приватизация.
Бывший министр финансов отметил, что из-за отказа от приватизации последние 10 лет оказались потерянными для российской экономики.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «С 2008 по 2017 год в течение десяти лет средний рост — 1%. Это потерянное десятилетие. Причина — непроведение реформ. Одна из таких реформ — разгосударствление, проведение приватизации».
Выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин также отметил, что государственная экономика «убивает дух предпринимательства» и напомнил, что в 2013 году предполагалась «смелая приватизация», однако она была отменена, передает РИА Новости.
Отметим, что программа приватизации в 2013 году включала крупнейшие компании, в том числе «Роснефть», «РусГидро», ФСК, «Совкомфлот», «Сбербанк», ВТБ и другие.
весь нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет.
В павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «С 2008 по 2017 год в течение десяти лет средний рост — 1%. Это потерянное десятилетие. Причина — непроведение реформ. Одна из таких реформ — разгосударствление, проведение приватизации».
Выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Кудрин также отметил, что государственная экономика «убивает дух предпринимательства» и напомнил, что в 2013 году предполагалась «смелая приватизация», однако она была отменена, передает РИА Новости.
Отметим, что программа приватизации в 2013 году включала крупнейшие компании, в том числе «Роснефть», «РусГидро», ФСК, «Совкомфлот», «Сбербанк», ВТБ и другие.
весь нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет.
В павильонах ПМЭФ-2017 продолжает работать выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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