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  • 02.06, 16:30
    Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, дети и подростки, детские дома. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта

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    Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта

    Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта

    Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта

      В один из приютов сирийского Алеппо доставили партию подарков. Привезли ее российские военные. Из-за войны тысячи детей остались без родителей. Интернаты переполнены, финансирования не хватает. Спасает только гуманитарная помощь.

      В самом начале общения с российскими военными из центра по примирению враждующих сторон дети были немного скованны. Они не привыкли к такому вниманию. День защиты детей в САР отмечают не многие.

      Кирилл Пуцняков, сотрудник центра по примирению враждующих сторон: «Позвольте поздравить вас с этим праздником, пожелать всего самого наилучшего в жизни, счастья, здоровья. Примите от нас вот эти небольшие презенты».

      Воспитанник приюта: «Спасибо вам большое и за эти подарки и за все, что ваша страна делает для нас».

      Дети получили мячи, машинки и настольные игры. Несколько шахматных партий ребята сыграли с российскими военными. Детский дом располагается в обычной 5-комнатной квартире, хотя и достаточно просторной. Здесь несколько спален, кухня и игровая, 35 воспитанников живут здесь одной большой дружной семьей. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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