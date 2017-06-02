Российские военные привезли в Алеппо подарки для воспитанников приюта

В один из приютов сирийского Алеппо доставили партию подарков. Привезли ее российские военные. Из-за войны тысячи детей остались без родителей. Интернаты переполнены, финансирования не хватает. Спасает только гуманитарная помощь.

В самом начале общения с российскими военными из центра по примирению враждующих сторон дети были немного скованны. Они не привыкли к такому вниманию. День защиты детей в САР отмечают не многие.



Кирилл Пуцняков, сотрудник центра по примирению враждующих сторон: «Позвольте поздравить вас с этим праздником, пожелать всего самого наилучшего в жизни, счастья, здоровья. Примите от нас вот эти небольшие презенты».



Воспитанник приюта: «Спасибо вам большое и за эти подарки и за все, что ваша страна делает для нас».



Дети получили мячи, машинки и настольные игры. Несколько шахматных партий ребята сыграли с российскими военными. Детский дом располагается в обычной 5-комнатной квартире, хотя и достаточно просторной. Здесь несколько спален, кухня и игровая, 35 воспитанников живут здесь одной большой дружной семьей. Подробности — репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.