Классическая музыка и единоборства: как развлекают участников ПМЭФ-2017

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — мероприятие деловое, его участники не только плодотворно работают, но и отдыхают. Гости совмещают приятное с полезным. Они оценили говорящих роботов, посетили проводимые на полях форума фотовыставки и вечернюю программу, в которой были даже смешанные единоборства.
Когда официальная программа расписана с утра по минутам, а вечерняя, неформальная привлекает звездами, на сон остается совсем немного времени. У участников ПМЭФ-2017 богатый выбор развлечений. Для поклонников классики Юрий Башмет привез в Петербург свой юношеский симфонический оркестр. Коллектив, насчитывающий сотню молодых музыкантов, дирижер создал в 2012 году, объявив уникальный по масштабу всероссийский конкурс. Педагог говорит, что эти талантливые дети из дальних российских городов работают так, как сможет не каждый взрослый.
Юрий Башмет, дирижер, художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра: «Для них очень ответственно. Представьте себе: сам город, зал, да еще первый день форума, открытие! Появляется гражданская ответственность, я бы так не постеснялся выразиться».
Культурная программа форума обычно не только разнообразна, но, как правило, контрастна, прежде всего в ощущениях, которые организаторы предлагают испытать участникам и гостям. В этом году особо ярким стал традиционно проводимый в дни встреч турнир по смешанным единоборствам. Бои начались, когда на площадке форума и в Константиновском дворце еще продолжались деловые переговоры.
Заполненные трибуны дворца спорта тем временем встречали малоизвестных и титулованных спортсменов со всего мира. Российские бойцы получили в этот вечер по-настоящему мощную поддержку. Подробности — в репортаже корреспондента Катерины Правдиной.
В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Юрий Башмет, дирижер, художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра: «Для них очень ответственно. Представьте себе: сам город, зал, да еще первый день форума, открытие! Появляется гражданская ответственность, я бы так не постеснялся выразиться».
Культурная программа форума обычно не только разнообразна, но, как правило, контрастна, прежде всего в ощущениях, которые организаторы предлагают испытать участникам и гостям. В этом году особо ярким стал традиционно проводимый в дни встреч турнир по смешанным единоборствам. Бои начались, когда на площадке форума и в Константиновском дворце еще продолжались деловые переговоры.
Заполненные трибуны дворца спорта тем временем встречали малоизвестных и титулованных спортсменов со всего мира. Российские бойцы получили в этот вечер по-настоящему мощную поддержку. Подробности — в репортаже корреспондента Катерины Правдиной.
В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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