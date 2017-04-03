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  • 03.04, 14:59
    Освободившаяся пума перепугала посетителей зоопарка в Екатеринбурге. Екатеринбург, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Освободившаяся пума перепугала посетителей зоопарка в Екатеринбурге

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    Освободившаяся пума перепугала посетителей зоопарка в Екатеринбурге

    Освободившаяся пума перепугала посетителей зоопарка в Екатеринбурге

    Освободившаяся пума перепугала посетителей зоопарка в Екатеринбурге

      Днем открытых вольеров в екатеринбургском зоопарке заинтересовались прокуроры. Они выясняют, кто выпустил из клетки пуму, которая перепугала посетителей. Лишь чудом никто не пострадал.

      Купив билеты в зоопарк, Екатерина хотела порадовать трехлетнюю дочку. Но теперь сетует, что вместо приятных эмоций ребенок получил испуг.

      Восьмимесячный котенок пумы по кличке Раф, который изрядно напугал посетителей, сегодня мирно сопит в углу вольера. А тогда, вспоминает Екатерина, кто-то из сотрудников забыл захлопнуть клетку. И хоть и маленький, но все же хищник бросился на тех, кто пришел на нее посмотреть.

      Сотрудники зверинца пытались успокоить. Мол, это запланированная акция. В зоопарке ее называют Часом открытых зверей, когда любой посетитель может покормить, сфотографироваться и даже поиграть с животными. Но все свои эмоции напуганная мать изложила не только в книге жалоб, но и в прокуратуре.

      Стоит отметить, что в зоопарке на претензии отреагировали молниеносно. Зверя, нарушившего правила игры, без суда и следствия отправили за решетку и приговорили к пожизненному ограничению свободы.

      Такой мерой пресечения Рафик был недоволен и очень волновался в ожидании прокуроров. Правда, вопросы у ревизоров возникли вовсе не к нему, а к его опекунам. Ведь федеральный закон четко разграничивает, какие животные могут быть в контактных зоопарках, а какие нет.

      Несмотря на скандал, Час открытых зверей в зоопарке решили не отменять. Правда, пересмотрели штат питомцев. Теперь в контактной части работают только те животные, которые однозначно никого не смогут напугать.

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