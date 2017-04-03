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  • 03.04, 15:00

    Путин мечтает проехать за рулем по Крымскому мосту и побывать на Чукотке

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    Путин мечтает проехать за рулем по Крымскому мосту и побывать на Чукотке

    Путин мечтает проехать за рулем по Крымскому мосту и побывать на Чукотке

    Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения строительства Крымского моста намерен проехать по нему за рулем автомобиля.

    Об этом президент сказал в ходе четвертого медиафорума ОНФ, отвечая на вопрос, заданный режиссером Станиславом Говорухиным.

    Помимо этого вопроса, Говорухин поинтересовался у президента, в каком месте он еще не был, но очень хотел бы побывать. По словам главы государства, это место — Чукотка.

    Говорухин также задал Путину один из самых известных вопросов русской литературы: «Кому на Руси жить хорошо?», на что президент ответил: «Режиссерам и другим представителям творческих профессий», передает «Интерфакс».

    Напомним, после завершения строительства Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Открытие моста для автомобилей планируется на декабрь 2018 года, для поездов — на 1 декабря 2019 года.

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