Путин мечтает проехать за рулем по Крымскому мосту и побывать на Чукотке

Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения строительства Крымского моста намерен проехать по нему за рулем автомобиля.
Об этом президент сказал в ходе четвертого медиафорума ОНФ, отвечая на вопрос, заданный режиссером Станиславом Говорухиным.
Помимо этого вопроса, Говорухин поинтересовался у президента, в каком месте он еще не был, но очень хотел бы побывать. По словам главы государства, это место — Чукотка.
Говорухин также задал Путину один из самых известных вопросов русской литературы: «Кому на Руси жить хорошо?», на что президент ответил: «Режиссерам и другим представителям творческих профессий», передает «Интерфакс».
Напомним, после завершения строительства Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Открытие моста для автомобилей планируется на декабрь 2018 года, для поездов — на 1 декабря 2019 года.
Помимо этого вопроса, Говорухин поинтересовался у президента, в каком месте он еще не был, но очень хотел бы побывать. По словам главы государства, это место — Чукотка.
Говорухин также задал Путину один из самых известных вопросов русской литературы: «Кому на Руси жить хорошо?», на что президент ответил: «Режиссерам и другим представителям творческих профессий», передает «Интерфакс».
Напомним, после завершения строительства Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Открытие моста для автомобилей планируется на декабрь 2018 года, для поездов — на 1 декабря 2019 года.
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