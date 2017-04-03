В Оренбурге чиновники попытались снести 100-летний дом-памятник

Спасли городской облик жильцы аварийного дома в Оренбурге. Они смогли отменить решение местных властей и предотвратить снос неприметного, но очень важного в культурном смысле строения.

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Речь о памятнике архитектуры, возведенном более 100 лет назад. Как выяснилось, эксперты, не выходя из кабинета, приняли решение расселить дом. Мол, фундамент осыпался, стены трещинами пошли. Но, как выяснил корреспондент НТВ Артур Коньков, за неприметным фасадом скрывается настоящий дворец.



Лепнина с позолотой, орнамент в несколько рядов — такому убранству позавидовал бы каждый. А жителям этого дома роскошь досталось в наследство. Украшения, которым уже более сотни лет, сохранились до наших дней практически в идеальном состоянии. Когда-то в этом доме жил владелец кирпичного завода Кузьма Рукавишников. Говорят, что именно из его кирпича возвели здание. Одно время шел разговор о реставрации памятника архитектуры. Однако вместо ремонта жильцам объявили о переселении и сносе дома.



Александра Чернышова, жительница дома: «У него все было в анфиладах. Из комнаты в комнату, к соседям, и все это шло полукругом. У этого дома три входа. Нигде у нас ничего не просело, нигде у нас ничего не сыпется».



Вместо того, чтобы обрадоваться новоселью, жильцы дружно забили тревогу. Они пытались доказать, что состояние дома далеко от аварийного. Безуспешно, пока не дошли до прокуратуры. И во время проверки выяснилось, что по уровню безопасности здание соответствует все нормам. А, те, кто его признал негодным для проживания, допустили ряд нарушений. Подробнее — в материале НТВ.