Захарова: дипломаты США украли в Вене стенд о туристическом потенциале России

Представители американского посольства в Вене украли из австрийского отеля стенд, посвященный туристическому потенциалу России.
Об этом случае рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Все произошло на прошлой неделе, 29 марта, когда российское посольство в Австрии приняло участие в тематическом вечере «Страны великого шелкового пути».
Вечер был организован в одном из венских отелей. Совместно с представительством «Аэрофлота» и туристическим офисом Visit Russia российские дипломаты подготовили стенд, посвященный туризму в РФ. Установка двухметровой растяжки, содержащей символику посольства, была согласована с администрацией отеля. Договорились, что ее вывезут на следующий день после окончания мероприятия. Однако утром 30 марта выяснилось, что стенд пропал.
Мария Захарова: «После проведенного российскими дипломатами „оперативного расследования“ выяснилось, что накануне вечером его вынесли двое мужчин в темных костюмах. Один из них был идентифицирован как американский дипломат, присутствовавший на приеме. После того, как организаторы связались с американским посольством в Вене, где случившееся не подтвердили и не опровергли, стенд был возвращен в отель. Хотя, как оказалось, без важных деталей конструкции».
После этого российские дипломаты решили отправить стенд обратно — в подарок посольству США с соответствующими комментариями, рассказала Захарова. Она в шутку предположила, что в Госдепе завелась пятая колонна, которая пытается не допустить улучшения двусторонних отношений.
Вечер был организован в одном из венских отелей. Совместно с представительством «Аэрофлота» и туристическим офисом Visit Russia российские дипломаты подготовили стенд, посвященный туризму в РФ. Установка двухметровой растяжки, содержащей символику посольства, была согласована с администрацией отеля. Договорились, что ее вывезут на следующий день после окончания мероприятия. Однако утром 30 марта выяснилось, что стенд пропал.
Мария Захарова: «После проведенного российскими дипломатами „оперативного расследования“ выяснилось, что накануне вечером его вынесли двое мужчин в темных костюмах. Один из них был идентифицирован как американский дипломат, присутствовавший на приеме. После того, как организаторы связались с американским посольством в Вене, где случившееся не подтвердили и не опровергли, стенд был возвращен в отель. Хотя, как оказалось, без важных деталей конструкции».
После этого российские дипломаты решили отправить стенд обратно — в подарок посольству США с соответствующими комментариями, рассказала Захарова. Она в шутку предположила, что в Госдепе завелась пятая колонна, которая пытается не допустить улучшения двусторонних отношений.
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