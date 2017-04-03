Мошенники заработали миллиарды на «лечении» россиян по телефону

К мошенникам, которые по телефону исцеляли жителей крупных российских городов, пришли следователи. Спецоперации проходили сразу по пяти адресам в столице. Подозреваемые арендовали офисы в крупных бизнес-центрах , а также установили мини-АТС в обычных квартирах.

100 задержание

Москва

мошенничество

обыски

Бойцам спецназа пришлось изрядно потрудиться, чтобы попасть в помещения. К визиту здесь явно подготовились. Дверь пришлось выламывать. Группа захвата вела себя очень осторожно. Никто точно не знал, сколько людей в квартире и было ли у них оружие.



Этим же утром силовики пришли в офис подозреваемых, расположенный в одном из бизнес-центров. Здесь работал так называемый кол-центр, сотрудники которого по телефону обещали вылечить любую болезнь. Подозреваемые попытались уничтожить улики — списки клиентов и так называемую черную бухгалтерию. Но разорвать все бумаги они не успели.



На столах нет ничего лишнего, только телефоны и списки тех, кто уже оказался на крючке. У каждого сотрудника есть шпаргалка, в которой доступно объясняется, как нужно выводить человека на нужный разговор и что ему предложить. По данным оперативников, руководил криминальным бизнесом уроженец Еревана Ашот Варданян. Несколько дней назад он уже был арестован по решению суда за грабежи и незаконное лишение свободы.



Согласно материалам дела, помимо кол-центров, Варданян занимался еще и полулегальным прокатом автомобилей и оставлял без денег своих же клиентов. Он находил какое-нибудь повреждение на авто, после чего заставлял платить едва ли не полную стоимость машины. Особо несговорчивых силой вывозили в безлюдное место и под угрозой оружия заставляли отдать наличные. Но главным его детищем все-таки были кол-центры и разного рода телешоу, в которых с экранов предлагали решить любые жизненные проблемы.



Как передает корреспондент Илья Ушенин, по самым скромным подсчетам, оборот бизнеса псевдоцелителей составляет миллиарды рублей. Потерпевших — тысячи. Точное число жертв пока неизвестно. Силовики просят всех, кому уже предлагали лечение по телефону, обращаться с заявлениями в полицию.